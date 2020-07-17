Атлетико одолел Хетафе, Леванте переиграл Сельту, Мальорка уступила Гранаде и вылетела из Ла Лиги

В рамках 37-го тура Ла Лиги состоялось 4 матча. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 37-й тур

Хетафе – Атлетико – 0:2

Голы: Льоренте, 54, Партей, 80

Сельта – Леванте – 2:3

Удаления: Нолито, 90+4 (вторая желтая) – Мирамон, 58

Голы: Мина, 36, Аспас, 45+1 – Барди, 11, 28, Майораль, 52

Реал Сосьедад – Севилья – 0:0

Мальорка – Гранада – 1:2

Голы: Эрнандес, 20 – Диас, 45+1, Фернандес, 69

Удаление: Ернандес, 90+7 (вторая желтая)

Мадридский Атлетико принимал Хетафе. Существенное преимущество в контроле мяча было за хозяевами, но до перерыва "матрасники" нанесли всего 3 удара по воротам – ни один из них не попал в створ ворот. У гостей был лишь один опасный момент – на 10-й Максимович принял передачу в штрафной и пробил, однако мяч попал в перекладину. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Сразу после перерыва хозяева могли выйти вперед. Коста выпрыгнул навстречу прострелу в штрафную, но точно пробить ему помешал голкипер. "Матрасники" реабилитировались на 54-й – Льоренте подхватил мяч на границе штрафной площадки и с разворота пробил под левую штангу. На 80-й преимущество удвоил Томас Партей. Он своевременно оказался на добивании в штрафной и пробил в правый угол. Это была победа.

Леванте на выезде встречался с Сельтой. Гостям удалось открыть счет уже на 11-й минуте. Это Кампанья отдал под удар Барди, который пробил точно под левую штангу. Сразу на 14-й Майораль увеличил преимущество, но после просмотра VAR на предмет офсайда гол был отменен. До перерыва хозяевам удалось отыграться. На 36-й минуте Араухо навесил с углового в штрафную, а Санти Мина в касание замкнул. А под занавес тайма голкипер неосмотрительно сыграл на выходе и Аспас, воспользовавшись моментом, его перебросил.

В начале второго тайма "лягушки" вновь вышли вперед. Это Майораль замкнул прострел Рочины ударом под перекладину. На 58-й Леванте остался в меньшинстве – прямую красную за грубый фол получил Мирамон. Однако, несмотря на преимущество, хозяевам до конца матча создать опасных моментов так и не удалось.

Севилья приехала в гости к Реал Сосьедаду. Первая половина встречи была очень скучной. Команды в основном перепасовывались в центре поля и не рисковали идти в атаку. Лишь под занавес тайма Мерино, с пределов штрафной, пробил в правую девятку, однако голкиперу удалось парировать этот удар. Во втором тайме ситуация существенно не изменилась. На 60-й минуте Порту ворвался в штрафную и мощно пробил, но мяч попал в перекладину. Более достойных моментов во втором тайме не произошло.

Мальорка принимала Гранаду. Для хозяев ситуация в турнирной таблице была плачевной, поэтому их устраивала только победа. На 20-й минуте счет открыл Кучо Эрнандес. Он мастерски обыграл двух защитников, вышел на ударную позицию и закрутил на дальнюю штангу. В компенсированное время гостям удалось восстановить равновесие. Это Виктор Диас, с пределов штрафной площадки, молниеносно пробил с лету – голкипер не имел шансов среагировать на этот удар.

А на 69-й гости вышли вперед – Фернандес, из пределов штрафной, пробил по центру ворот. Больше интересных моментов не состоялось и финальный свисток зафиксировал победу Гранады – 1:2. Вследствие этого поражения Мальорка потеряла все шансы остаться в Ла Лиге.

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