Атлетико одержал непростую победу над Алавесом. Такой ее сделал пенальти уже на старте встречи. Гол Гуриди на 7-й минуте стал самым быстрым с 11-метровой отметки, который "матрасники" пропустили в Ла Лиге под руководством Диего Симеоне.

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Собственно, это был единственный удар гостей в створ ворот Яна Облака. Однако более часа им удавалось сохранять преимущество в счете. Все изменило появление Серлота, который в прошлом году проиграл борьбе за приз Пичичи Артему Довбику. Норвежец сначала организовал пенальти для Гризманна, а спустя 10 минут забил сам.

Эта победа позволила Атлетико хотя бы временно опередить Реал, который будет играть завтра.