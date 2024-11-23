Атлетико одержал волевую победу над Алавесом – экс-визави Довбика стал джокером Симеоне
Состоялись очередные матчи 14-го тура чемпионата Испании. Результаты смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Атлетико одержал непростую победу над Алавесом. Такой ее сделал пенальти уже на старте встречи. Гол Гуриди на 7-й минуте стал самым быстрым с 11-метровой отметки, который "матрасники" пропустили в Ла Лиге под руководством Диего Симеоне.
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Собственно, это был единственный удар гостей в створ ворот Яна Облака. Однако более часа им удавалось сохранять преимущество в счете. Все изменило появление Серлота, который в прошлом году проиграл борьбе за приз Пичичи Артему Довбику. Норвежец сначала организовал пенальти для Гризманна, а спустя 10 минут забил сам.
Эта победа позволила Атлетико хотя бы временно опередить Реал, который будет играть завтра.