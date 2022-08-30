Атлетико объявил о переходе Регилона из Тоттенхэма
Левый защитник лондонцев Серхио Регилон возвращается в Мадрид.
25-летний испанец после прохождения медосмотра стал игроком Атлетико, информирует пресс-служба "матрасников". Регилон перебрался в столицу Испании на правах годовой аренды, опции выкупа у клуба нет.
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Серхио последние два сезона провел в Тоттенхэме (в общей сложности 67 матчей, 2 гола и 9 ассистов), который выкупил его у мадридского Реала за 30 миллионов евро. В структуре "бланкос" защитник находился 7 лет, но закрепиться в первой команде так и не смог.
Сейчас Регилон восстанавливается от травмы. Ближайший матч Атлетико запланирован на 3 сентября против Реал Сосьедада в Примере, четырьмя днями позже подопечные Симеоне будут стартовать в Лиге чемпионов против Порту.
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