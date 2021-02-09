Атлетико не сможет провести дома матч ЛЧ против Челси – мадридцы рассматривают стадион своего еврокубкового триумфа
Атлетико вынужден искать нейтральную арену для первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.
Поединок в Мадриде должен был состояться 23 февраля, однако испанские власти до 2 марта продлили ограничения для гостей из Великобритании, сообщает Marca.
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Атлетико уже начал поиски нейтрального поля, и наиболее вероятным вариантом выглядит Бухарест. "Матрасники" имеют отличные воспоминания о тамошнем Национальном стадионе, ведь именно здесь они выиграли финал Лиги Европы 2011/12 против Атлетика (3:0).
Напомним, ранее из-за коронавирусных ограничений в Британии перенесли еще один матч Лиги чемпионов – РБ Лейпциг будет принимать Ливерпуль не дома, а на будапештской Пушкаш Арене.
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