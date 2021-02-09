Поединок в Мадриде должен был состояться 23 февраля, однако испанские власти до 2 марта продлили ограничения для гостей из Великобритании, сообщает Marca.

Бенфика – Арсенал: топ-матч 1/16 Лиги Европы перенесен на нейтральное поле

Атлетико уже начал поиски нейтрального поля, и наиболее вероятным вариантом выглядит Бухарест. "Матрасники" имеют отличные воспоминания о тамошнем Национальном стадионе, ведь именно здесь они выиграли финал Лиги Европы 2011/12 против Атлетика (3:0).

Напомним, ранее из-за коронавирусных ограничений в Британии перенесли еще один матч Лиги чемпионов – РБ Лейпциг будет принимать Ливерпуль не дома, а на будапештской Пушкаш Арене.

Сельта благодаря голу экс-звезды Шахтера на последних минутах вырвала ничью у Атлетико – не спас даже дубль Суареса