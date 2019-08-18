Атлетико не смог завершить трансфер Родриго

Нападающий испанской Валенсии Родриго Морено не перейдет в мадридский Атлетико. Срыв трансфера подтвердил наставник "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль.

"Нам известно, что Родриго может покинуть команду.

Гранада вырвала ничью с Вильярреалом в матче с восемью голами, Осасуна победила Леганес: 1-й тур Примеры, матчи субботы

В какой-то момент соглашение было уже почти согласовано, клуб меня проинформировал об этом во вторник. О переходе в Атлетико мне сообщил также сам Родриго. Но, в конце концов, переход не состоялся", – цитирует Марселино Football Espana.

Ранее ожидалось, что 28-летний форвард станет игроком "матрасников" за 55 млн евро. Еще 5 млн в евровалюте Валенсия могла получить в качестве бонусов. Ранее на него также претендовал Наполи, а в обратном направлении мог поехать Аркадиуш Милик.

Накануне Родриго Морено провел за левантийцев 84 минуты в стартовом туре Примеры против Реал Сосьедада (1:1). В прошлом сезоне в его активе 15 мячей (51 матч) во всех турнирах.

Трансферное лето-2019: из Италии не едут в Испанию, АПЛ больше всех покупает в других топ-лигах