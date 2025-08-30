Атлетико не смог победить в третьем матче подряд – мадридцы сыграли вничью с Алавесом, забив гол из офсайда
В рамках субботней программы 3-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2025/26, 3-й тур
Алавес – Атлетико – 1:1
Голы: Висенте, 13 (пен) – Симеоне, 7
Реал Овьедо – Реал Сосьедад – начало в 20:00
Атлетико шокировал, оставшись без побед в первых трех турах чемпионата. Мадрридцы стартовали с поражения от Эспаньола, затем раскатали 1:1 с Эльче, а теперь случилась ничья с Алавесом. "Матрасники" открыли счет уже на 7-й минуте усилиями Симоне, однако этот гол нельзя было засчитывать – Джулиано находился в офсайде перед отскоком, с которого он и отличился.
¡???????? ????? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ????????!- Archivo VAR (@ArchivoVAR) August 30, 2025
El delantero está por detrás de Sivera, por lo que necesita dos defensores por detrás de él.
?? ????? ?? ?????
️ Por detrás de Giuliano solo hay un defensor. pic.twitter.com/OLXvd931Nw
Впрочем, справедливость была восстановлена через пять минут. Гости привезли себе пенальти, а Висенте сравнял счет. 1:1!
Конечно же, подопечные Чоло Симеоне могли забивать еще. После одного из ударов басков спасла стойка, а еще в двух крутых эпизодах помешал голкипер.
? ¡Exhibición de reflejos de @AntonioSivera1 en el #AlavésAtleti! #LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/s6zXTsFaFN- ЛАЛИГА (@LaLiga) 30 августа, 2025
¡Qué mano de @AntonioSivera1 para evitar el gol en el #AlavésAtleti!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/AGMSNbBmif- ЛАЛИГА (@LaLiga) 30 августа, 2025
Впрочем, Атлетико создал не так уж и много. Гости имели 15 ударов, наиграв всего на 1,09 ожидаемых голов причем – причем 0,41 из них пришлись на стандарты. И это при 15 компенсированных минутах! В итоге, финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью.
