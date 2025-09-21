В рамках 5-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 5-й тур

Райо Вальекано – Сельта – 1:1

Голы: Де Фрутос, 65 – Иглесиас, 49

Мальорка – Атлетико – 1:1

Голы: Мурики, 85 – Галлахер, 79

Удаление: Серлот, 73 (Атлетико)

Нереализованный пенальти: Альварес, 14 (Атлетико)

Эльче – Реал Овьедо – 1:0

Гол: Андре Силва, 9

В поединке на Вальекасе ничья никого не устраивала. Райо Вальекано не знал побед на протяжении трех туров, а Сельта не выиграла ни одного матча в сезоне. Галисийцы настроились лучше, выдав довольно сильный старт – в частности, уже на 9-й минуте замечательный момент упустил Иглесиас, который попал в голкипера с нескольких метров.

Через три минуты после перерыва Борха таки вывел гостей вперед, пробив головой после подачи с углового. Впрочем, Райо Вальекано в целом был активнее и острее. Гол Де Фрутоса на 65-й минуте оказался вполне заслуженным – Хорхе прибежал на ближнюю штангу и замкнул прострел с левого фланга. 1:1!

А больше команды и не забивали. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью – пятую подряд для Сельты. Причем галисийцы все пять "мировых" завершились с одинаковым счетом 1:1. Чудеса да и только!

Атлетико свою первую победу в чемпионате одержал в предыдущем туре, но добыть еще одну не смог. Хотя начиналось все круто – уже на 14-й минуте выездного матча с Мальоркой "матрасники" заработали пенальти. Альварес взялся его исполнять, однако Лео Роман потянул выстрел с "отметки"!

Спасение с пенальти предоставил голкиперу островитян. По ходу встречи Лео выполнил еще четыре сейва, причем почти все они откровенно спасли хозяев.

"Матрасники" в какой-то момент настолько отчаялись, что остались в меньшинстве – это Серлот получил прямую красную за грубый фол.

Впрочем, именно вдесятером подопечным Диего Симеоне удалось открыть счет. Льоренте получил передачу на ход, пробежал метров 40 и пробил в дальний угол – Роман снова парировал, однако на добивании оказался Галлахер. 0:1.

Вот только удержать победный счет не удалось. На 85-й минуте Мурики опередил мадридских защитников и эффектно замкнул навес с левого фланга. 1:1!

Гол Ведата установил окончательный счет встречи. Таким, образом, Атлетико до сих пор находится вне топ-10 с 6 очками, тогда как Мальорка остается без побед в новом сезоне.

Эльче же продолжил движение вверх по турнирной таблице. Дома команда из Аликанте принимала Овьедо, подарив болельщикам весьма яркий матч. Новички Ла Лиги на двоих провели почти 30 ударов, создав ряд классных моментов и исполняя красивые финты.

Впрочем, судьбу победителя решил всего один выстрел. Его еще на 9-й минуте нанес Андре Силва, открыв счет во встрече. Таким образом, Эльче отпраздновал минимальную победу – уже вторую после возвращения в элиту. Левантийцы обошли сразу шесть клубов в таблице и поднялись в топ-5, тогда как Овьедо завис в одном зачетном балле от зоны вылета.

