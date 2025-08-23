В Испании состоялись очередные матчи второго тура. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Ла Лига, 2-й тур

Мальорка – Сельта – 1:1

Гол: Морей, 87 – Руэда, 38

Атлетико – Эльче – 1:1

Голы: Сьорлот, 8 – Мир, 15

Открывали игровой день Мальорка и Сельта. Встреча выдалась очень равной и по моментам, и по владению. Сельте удалось забить классный гол в конце первого тайма. Сотело отдал на Руэду, а тот точным, изящным ударом переправил мяч в ворота.

Мальорка отыгралась благодаря тому, что Сельта расслабилась в конце матча. Морей ворвался в свободную зону в штрафной площади, куда отскочил мяч и удачно пробил. В итоге 1:1!

Атлетико принимал Эльче. "Матрасники" открыли счет очень быстро. Ганцко вовремя заметил открывание Сёрлота, а Александер классно перебросил вратаря. Правда, Атлетико и сами позволили сопернику отыграться. Родригес и Мир убегали в атаку 2 в 3, Альваро отдал на Рафу, а тот отправил мяч в сетку, несмотря на то, что рядом были защитники.

Во втором тайме Атлетико имел два неплохих момента, но не смог реализовать ни одного. Хозяева абсолютно контролировали все события на поле, Эльче лишь раз попытался пробить по воротам Облака.