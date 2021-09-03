Атлетико не рассчитывал на трансфер Гризманн, – президент мадридцев
Президент Атлетико Энрике Сересо рассказал детали трансфера Гризманна из Барселоны.
"Трансфер Антуана зависел от трех сторон. Нам повезло получить Гризманна на следующие два года. Мы не рассчитывали на этот трансфер и не знали, уйдет ли от нас Сауль. Нам еще не удалось поговорить, потому что сейчас Гризманн во Франции.
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Антуан ушел в Барселону, но сразу показал, что очень хочет вернуться. Будут фанаты, которым не понравится его возвращения, но будут и те, кого порадует этот трансфер. Важны лишь уровень выступлений и результат команды. Гризманн перешел на хороших для нас условиях. Это только показывает, как сильно он хотел играть здесь", – приводит слова Сересо AS.
Напомним, Антуан ранее защищал цвета мадридского клуба (2014-2019 годы), после чего Гризманна приобрела Барса, заплатив за игрока 120 млн евро. Француз вернулся в Мадрид на правах аренды.
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