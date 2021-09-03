"Трансфер Антуана зависел от трех сторон. Нам повезло получить Гризманна на следующие два года. Мы не рассчитывали на этот трансфер и не знали, уйдет ли от нас Сауль. Нам еще не удалось поговорить, потому что сейчас Гризманн во Франции.

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Антуан ушел в Барселону, но сразу показал, что очень хочет вернуться. Будут фанаты, которым не понравится его возвращения, но будут и те, кого порадует этот трансфер. Важны лишь уровень выступлений и результат команды. Гризманн перешел на хороших для нас условиях. Это только показывает, как сильно он хотел играть здесь", – приводит слова Сересо AS.

Напомним, Антуан ранее защищал цвета мадридского клуба (2014-2019 годы), после чего Гризманна приобрела Барса, заплатив за игрока 120 млн евро. Француз вернулся в Мадрид на правах аренды.

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