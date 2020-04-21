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Атлетико не продаст Сауля за менее чем 150 миллионов

15:10 13 Читати українською
Атлетико не продаст Сауля за менее чем 150 миллионов
Сауль забивает Алиссону / Marca

Мадридский клуб не собирается отпускать одного из лучших футболистов дешево.

Атлетико не пойдет на компромиссы в переговорах по трансферу Сауля Ньигеса, сообщает Marca. У хавбека действующий контракт до 2026-го, в котором прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. Единственный вариант для топ-клубов выкупить Сауля – активировать клаусулу.

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Трудолюбивый Ньигес остается очень важным элементом системы Диего Симеоне. Он может сыграть на любой позиции в полузащите и закрыть левый фланг обороны. Яркий показатель значения Сауля – он без замен сыграл все матчи Атлетико в текущем сезоне, кроме одного.

Главным претендентом на 25-летнего испанца называют Манчестер Юнайтед. Правда, "дьяволы" рассчитывали подписать его за вдвое меньшую сумму, поэтому трансфер маловероятен. Особенно в условиях коронавирусного кризиса.

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