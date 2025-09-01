Атлетико финализирует еще одно громкое подписание этим летом. Как сообщает Marca, клуб согласовал трансфер Николаса Гонсалеса с Ювентусом. Аргентинец уже находится в Мадриде и проходит медицинское обследование перед официальным подтверждением сделки.

Формат перехода – аренда на один сезон за 1 миллион евро с обязательным выкупом в случае выполнения определенных условий (количество сыгранных матчей). В таком случае Атлетико заплатит еще 35 миллионов евро, а контракт игрока будет действовать до 2030 года. Общая сумма сделки может составить 36 миллионов евро.

27-летний Гонсалес перешел в Ювентус из Фиорентины после прошлогодней аренды, но в новом сезоне провел лишь 17 минут в первых двух турах Серии А. В прошлом же сезоне он был одним из ключевых игроков команды, отыграв 38 матчей во всех турнирах.

Отметим, что Гонсалес может сыграть на нескольких позициях в нападении – как на острие атаки, так и на флангах.

Для Атлетико это уже десятое подписание в это трансферное окно. К команде Диего Симеоне присоединились Алехандро Баэна, Давид Ганцко, Джонни Кардосо, Тьяго Альмада, Марк Пубиль, Клеман Ленгле, а также ряд футболистов из Серии А – Джакомо Распадори, Маттео Руджери и Хуан Муссо.

