toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Атлетико не намерен возвращать Морату в Челси

06:30 59 Читати українською
Атлетико не намерен возвращать Морату в Челси
Альваро Мората / Фото AFP

Форвард Атлетико Альваро Мората продолжит свои выступления за мадридский клуб.

Руководство Атлетико заверило Морату, что клуб не намерен прощаться с форвардом, сообщает Goal.com.

Челси может вернуть Морату – известна причина

Права на игрока принадлежат Челси, который хочет вернуть его летом, если "матрасники" не воспользуются правом выкупа 26-летнего испанца за 55 млн евро.

Стороны в ближайшее время сядут за стол переговоров о будущем Альваро.

За полгода в Атлетико Мората провел 15 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

Возвращение Неймара, трансфер Гризманна, отставка Вальверде: сосиос Барселоны ответили на главные вопросы лета

blog_ava
Уругвай – Перу: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Копа Америка-2019 – как это было
00:16
1452
Теги
Трансферы Испания Альваро Мората Альваро Мората Челси Челси Атлетико Атлетико Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
67
дн
:
10
час
:
7
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук