Атлетико не намерен возвращать Морату в Челси

Форвард Атлетико Альваро Мората продолжит свои выступления за мадридский клуб.

Руководство Атлетико заверило Морату, что клуб не намерен прощаться с форвардом, сообщает Goal.com.

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Права на игрока принадлежат Челси, который хочет вернуть его летом, если "матрасники" не воспользуются правом выкупа 26-летнего испанца за 55 млн евро.

Стороны в ближайшее время сядут за стол переговоров о будущем Альваро.

За полгода в Атлетико Мората провел 15 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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