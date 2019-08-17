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Атлетико назвал имена капитана и его заместителей на сезон 2019/20

16:04 35 Читати українською
Атлетико назвал имена капитана и его заместителей на сезон 2019/20
Атлетико Мадрид / Reuters

"Матрасники" определились с игроками, которые будут иметь приоритетное право на капитанскую повязку в новом сезоне.

Атлетико на официальном сайте объявил, что новыми капитанами команды станут полузащитники Коке и Сауль, а также голкипер Облак и защитник Хосе Хименес.

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Основным капитаном станет хавбек Коке. Интересный факт – список претендентов изменился едва не полностью по сравнению с прошлой кампанией. В сезоне 2018/19 в него входили нападающий Антуан Гризманн, который перешел в Барселону, защитники Годин, который пополнил состав Интера и Хуанфран, который этим летом стал игроком Сан-Паулу.

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Напомним, в прошлом сезоне Атлетико занял второе место чемпионата Испании, уступив лишь Барселоне.

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Атлетико Атлетико Испания Коке Коке Сауль Ньигес Сауль Ньигес Хосе Хименес Хосе Хименес Ян Облак Ян Облак
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