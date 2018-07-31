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Атлетико назначил новые игровые номера для ряда игроков

18:46 55 Читати українською
Атлетико назначил новые игровые номера для ряда игроков
Тома Лемар / Фото ФК Атлетико

Нападающий Атлетико Диего Коста и несколько его партнеров получили новые игровые номера в мадридском клубе.

Атлетико внес ряд изменений в список игровых номеров для сезона 2018/19, сообщает Marca.

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Тома Лемар получил номер 11, который ранее принадлежал Анхелю Корреа. Таким образом, к аргентинцу переходит номер 10, оставшийся свободным после трансфера Янника Феррейры Карраско в Далянь Ифан.

Диего Коста взял номер 19, с которым он выступал в сборной Испании во время ЧМ-2018.

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Атлетико Атлетико Испания Анхель Корреа Анхель Корреа Тома Лемар Тома Лемар Диего Коста Диего Коста
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