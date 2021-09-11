Вакантное место занял 30-летний центрбек Стефан Савич, сообщает пресс-служба "матрасников".

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Основным владельцем повязки остается хавбек Коке, а вице-капитаном – вратарь Ян Облак. Только потом звание может достаться защитникам Савичу или Хименесу. Черногорец выступает за Атлетико с 2015 года – 205 матчей и 3 гола.

Напомним, действующий чемпион Испании начал защиту титула с 7 очков в трех турах нового розыгрыша.

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