"Облак – наш Месси", – сказал однажды главный тренер Атлетико Диего Симеоне. Словенский голкипер является самым высокооплачиваемым игроком "рохибланкос", он зарабатывает 10 млн евро за сезон.

Атлетико выставил Облака на трансфер – "матрасники" хотят "обокрасть" клуб украинца

Тем не менее, мадридский клуб решил сократить зарплатную ведомость и дал словенцу понять, что его трансфер в Саудовскую Аравию будет полезным как для него самого, так и для Атлетико. Об этом информирует Marca. Сообщается, что в частности вратарь нужен команде Криштиану Роналду, Аль-Насру.

Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, Атлетико уже нашёл Облаку замену. Мадридский клуб вступил в переговорный процесс с ПСВ по поводу вратаря Вальтера Бенитеса.

Лучше любого гола: идеальный трипл Облака и драма ценой в мечту