Полузащитник Арсенала Эйнсли Мейтленд-Найлс может попробовать свои силы в Ла Лиге.

Атлетико заинтересован в услугах английского хавбека Эйнсли Мейтленд-Найлса, сообщает The Daily Mail.

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Мадридский клуб хочет договориться с Арсеналом об аренде 23-летнего полузащитника до конца нынешнего сезона. Наставник "матрасников" Диего Симеоне видит в Эйнсли достойную замену Киранe Триппьерe, которого недавно дисквалифицировали из-за ставок на 10 недель.

В нынешнем сезоне АПЛ Мейтленд-Найлс провел 8 матчей.

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