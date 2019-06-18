Атлетико нашел в АПЛ звездного кандидата на замену Родри

Мадридский Атлетико рассматривает вариант с приглашением одного из лидеров лондонского Арсенала Гранита Джаки.

Швейцарский хавбек стал альтернативой резервисту Реала Маркосу Льоренте, сообщает Mundo Deportivo.

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Атлетико начал поиски центрального полузащитника после того, как основной исполнитель "матрасников" Родри заявил о желании покинуть Ванда Метрополитано. Льоренте был первым кандидатом ему на замену – Атлетико якобы готов был предложить Реалу 40 млн евро за 24-летнего испанца. Однако, "сливочные" желают получить на 10 млн больше. Боссы "кольчонерос" считают, что трансфер Джаки может обойтись дешевле.

В сезоне 2018/19 он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

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