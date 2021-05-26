Атлетико нашел новый способ подписать Дибалу – "матрасники" готовы отдать свою звезду
15:16 - Читати українською
Нападающий Ювентуса Пауло Дибала может перебраться в мадридский Атлетико в летнее трансферное окно.
Атлетико не рассматривает возможность обмена Мората на Дибалу – Ювентус хочет получить Корреа за Пауло, сообщает Cadena SER.
Атлетико может предложить Ювентусу звездный обмен вместо выкупа Мораты
Впрочем, против этого выступает наставник "матрасников" Диего Симеоне. Трансферы Мората и Дибалы рассматривают исключительно как две разные сделки. Ювентус планирует оставить испанца, но вместо денег предлагает обмен на Родриго Бентанкура, что не устраивает Атлетико.
Добавим, что ковыляла провел 21 матч в составе Ювентуса в сезоне 2020/21, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.
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