Нападающий Ювентуса Пауло Дибала может перебраться в мадридский Атлетико в летнее трансферное окно.

Атлетико не рассматривает возможность обмена Мората на Дибалу – Ювентус хочет получить Корреа за Пауло, сообщает Cadena SER.

Атлетико может предложить Ювентусу звездный обмен вместо выкупа Мораты

Впрочем, против этого выступает наставник "матрасников" Диего Симеоне. Трансферы Мората и Дибалы рассматривают исключительно как две разные сделки. Ювентус планирует оставить испанца, но вместо денег предлагает обмен на Родриго Бентанкура, что не устраивает Атлетико.

Добавим, что ковыляла провел 21 матч в составе Ювентуса в сезоне 2020/21, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.

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