Атлетико хочет оформить трансфер полузащитника Челси Конора Галлахера и уже сделал первый неофициальный запрос по игроку.

Атлетико сделал первое неофициальное предложение Челси по трансферу Конора Галлахера, сообщает AS.

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Мадридцы предложили 20 миллионов евро за Галлахера, но получили отказ, поскольку Челси планирует получить за игрока не менее 50 миллионов евро. Ранее Конором интересовались Астон Вилла и Тоттенхэм.

К слову, Конор Галлахер – воспитанник Челси. В прошлом сезоне 24-летний англичанин сыграл за "синих" 50 матчей, забил 7 голов и отдал 9 ассистов. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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