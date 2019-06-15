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Атлетико нацелился на Ребича – Айнтрахт назвал цену

12:01 64 Читати українською
Атлетико нацелился на Ребича – Айнтрахт назвал цену
Анте Ребич / ФК Айнтрахт

Форвард Айнтрахта Анте Ребич может перебраться в мадридский Атлетико.

Мадридский Атлетико стремится подписать хорватского нападающего Анте Ребича, сообщает AS. Айнтрахт хочет получить за футболиста 40 млн евро.

Айнтрахт подписал другого серба на место Йовича

Клуб из Франкфурта-на-Майне уже успел отпустить свою главную звезду Луку Йовича в другой мадридский клуб – Реал. На его место подписал другого серба Деяна Йовелича из Црвены Звезды.

Ребич в сезоне 2018/19 забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 28 матчах Бундеслиги.

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