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Атлетико нацелился на Рабйо

06:00 38 Читати українською
Атлетико нацелился на Рабйо
Адриен Рабйо / Фото: ФК ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабйо может продолжить карьеру в Испании.

Руководство "матрасников" размышляет над приглашением в команду хавбека ПСЖ Адриена Рабйо, утверждает AS.

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По информации источника, в Мадриде решили серьезно усилить команду после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании. В частности, Атлетико хочет укрепить среднюю линию команды. Испанский клуб готовит для француза солидное предложение, которое может соблазнить его продолжить карьеру на Ванда Метрополитано.

Напомним, что летом в Рабйо закончится контракт с ПСЖ и он получит статус свободного агента. Последний раз хавбек играл в футболке парижан в декабре прошлого года.

Недавно ПСЖ отстранил Адриен от тренировок из-за визита в ночной клуб после поражения команды в Лиги чемпионов от Манчестер Юнайтед.

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