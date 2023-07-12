Полузащитник сборной Италии и ПСЖ Марко Верратти может перебраться в чемпионат Испании.

Атлетико мечтает усилить свой состав, подписав 30-летнего хавбека французского гранда. Бесплатный уход Килиана Мбаппе может спровоцировать финансовые трудности в ПСЖ, которые клуб попытается предотвратить уже этим летом, продав нескольких игроков.

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Как сообщает Marca, мадридцы надеются, что желание руководства парижской команды перестроить состав и сократить расходы на зарплаты может способствовать подписанию полузащитника. Верратти – главная цель Атлетико, и надежды на его трансфер укрепятся в том случае, если команда совершит несколько выходных трансферов.

Действующее соглашение Марко Верратти с ПСЖ рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне итальянец сыграл в 38 матчах за парижан и отличился одним результативным действием.

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