Атлетико на выезде благодаря дублю Корреа победил Сельту
В рамках 1-го тура испанской Примеры Сельта в родных стенах уступила мадридскому Атлетико. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2021/22, 1-й тур
Сельта – Атлетико – 1:2
Голы: Аспас, 58 (пен) – Корреа, 23, 64
Удаления: Мальйо, 90+6 – Ермосо, 90+6
Барселона – Реал Сосьедад – начало в 21:00
Севилья – Райо Вальекано – начало в 23:15
Воскресную игровую программу в испанской Примере открывал поединок Сельта – Атлетико. "Матрасники" с первых минут захватили инициативу на поле и уже в середине тайма смогли открыть счет – отличился Корреа. Хозяева же до перерыва сумели нанести только один удар в створ ворот.
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Во второй половине встречи игроки Сельты сумели заработать одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Аспас – 1:1. Однако, через несколько минут гости ответили еще одним голом Корреа, который записал в свой актив дубль. Гости сразу бросились в атаку, пытаясь вернуть хотя бы ничейный счет, однако до конца матча так и не смогли создать ни одного опасного момента. В компенсированное время по прямой красной за жесткое столкновение получили Мальйо и Эрмосо. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Атлетико – 2:1.
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