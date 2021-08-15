Чемпионат Испании 2021/22, 1-й тур

Сельта – Атлетико – 1:2

Голы: Аспас, 58 (пен) – Корреа, 23, 64

Удаления: Мальйо, 90+6 – Ермосо, 90+6

Барселона – Реал Сосьедад – начало в 21:00

Севилья – Райо Вальекано – начало в 23:15

Воскресную игровую программу в испанской Примере открывал поединок Сельта – Атлетико. "Матрасники" с первых минут захватили инициативу на поле и уже в середине тайма смогли открыть счет – отличился Корреа. Хозяева же до перерыва сумели нанести только один удар в створ ворот.

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Во второй половине встречи игроки Сельты сумели заработать одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Аспас – 1:1. Однако, через несколько минут гости ответили еще одним голом Корреа, который записал в свой актив дубль. Гости сразу бросились в атаку, пытаясь вернуть хотя бы ничейный счет, однако до конца матча так и не смогли создать ни одного опасного момента. В компенсированное время по прямой красной за жесткое столкновение получили Мальйо и Эрмосо. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Атлетико – 2:1.

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