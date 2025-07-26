Вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо может перебраться в команду Диего Симеоне.

Вслед за Маркусом Рашфордом в Ла Лигу может сбежать еще один игрок "красных дьяволов" Алехандро Гарначо, сообщает Fichajes.

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21-летний аргентинец после конфликта с Рубеном Аморимом в конце сезона 2024/25 начал искать новую команду. Ею может стать Атлетико, который тренирует соотечественник Гарначо – Диего Симеоне.

"Эль Чоло" восхищается универсальностью молодого вингера Манчестер Юнайтед и желает видеть его на Ванда Метрополитано, чтобы усилить вариативность атаки Атлетико.

Добавим, что Гарначо – воспитанник академии Атлетико. Он переехал на Олд Траффорд в 2020 году из Мадрида.

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