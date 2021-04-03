Форвард Наполи Аркадиуш Милик, ныне выступающий на правах аренды за Марсель, может продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает издание L'Equipe.

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По информации источника, в услугах футболиста снова заинтересован Атлетико. Мадридцы готовы выложить за Милика 12 млн в летнее трансферное окно. Главными конкурентами "матрасников" станет туринский Ювентус. В свое время Наполи блокировал переход нападающего в Ювентус, чтобы не усиливать конкурента, поэтому туринцам придется приложить немало усилий, чтобы перехватить поляка.

Напомним, Милик перешел в Наполи из Аякса в 2016 году. В текущем сезоне форвард сыграл за Марсель 8 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами. Его контракт с Наполи рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

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