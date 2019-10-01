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Атлетико может продать Диего Косту в Катар – мадридцы уже нашли звездную альтернативу

18:32 135 Читати українською
Атлетико может продать Диего Косту в Катар – мадридцы уже нашли звездную альтернативу
Диего Коста / Marca

Нападник мадридського Атлетіко Дієго Коста може покинути команду Дієго Сімеоне вже в найближче трансферне вікно.

30-летним футболистом интересуется катарский Аль-Райан, информирует AS. Представители катарского клуба готовы вступить в переговоры с футболистом, контракт которого с "матрасников" действителен до 2021-го года.

Кавани готов к уходу с ПСЖ

Также сообщается, что в случае отъезда Косты, Атлетико попытается подписать форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. В уругвайца остается год по контракту с ПСЖ и он подумывает о завершении французского этапа своей карьеры.

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Атлетико Атлетико Испания Аль-Райан Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Диего Коста Диего Коста
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