Атлетико может предложить Ювентусу звездный обмен вместо выкупа Мораты
07:30 - Читати українською
Атлетико готов рассмотреть альтернативный трансфер Альваро Мораты в Ювентус.
Пауло Дибала может помочь туринцам "выкупить" форварда окончательно, информирует Tuttosport.
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Прошлым летом Ювентус арендовал Морату с двумя вариантами дальнейшего сценария. Этим летом "бьянконери" имеют право выкупа нападающего за 45 млн евро или еще одна годичная аренда за 10 млн и выкуп за 35 млн. Впрочем, Атлетико не прочь устроить обмен на Дибалу. Доплачивать за аргентинца не придется, поскольку его действующий контракт с Ювентусом заканчивается через год.
Добавим, что Мората провел 40 матчей в текущем сезоне, отметился 18 голами и 12 ассистами. Статистика Дибалы – 21 матч, 4 гола и 2 ассиста.
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