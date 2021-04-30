Пауло Дибала может помочь туринцам "выкупить" форварда окончательно, информирует Tuttosport.

Аллегри летом заменит Пирло в Ювентусе, – СМИ

Прошлым летом Ювентус арендовал Морату с двумя вариантами дальнейшего сценария. Этим летом "бьянконери" имеют право выкупа нападающего за 45 млн евро или еще одна годичная аренда за 10 млн и выкуп за 35 млн. Впрочем, Атлетико не прочь устроить обмен на Дибалу. Доплачивать за аргентинца не придется, поскольку его действующий контракт с Ювентусом заканчивается через год.

Добавим, что Мората провел 40 матчей в текущем сезоне, отметился 18 голами и 12 ассистами. Статистика Дибалы – 21 матч, 4 гола и 2 ассиста.

Гонитва за минулим: чому Реалу не варто повертати Роналду?