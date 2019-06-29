Атлетико может перехватить Хамеса у Наполи

Атакующий полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес получил еще один вариант продолжения карьеры.

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Наставник Атлетико Диего Симеоне якобы не против усилить Хамесом атаку своей команды. "Матрасники" этим летом уже потеряли Эрнандеса, Година, Хуанфрана, а также вскоре могут попрощаться с Гризманном, Диего Костой и Моратой. Хамес вместе с юным талантом Бенфики Жоау Фелишем должны составить костяк новой атаки мадридцев.

Последние 2 сезона Хамес Родригес провел в Баварии на правах аренды, однако мюнхенцы не воспользовались опцией выкупа хавбека. Новый-старый тренер Реала Зинедин Зидан не рассчитывает на его услуги, поэтому летом лучший бомбардир ЧМ-2014 наверняка покинет "сливочных".

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