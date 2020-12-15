Мадридцы настроены вернуть полузащитника лондонскому Арсеналу уже в январе, сообщает Daily Mail.

"Арсенал не найдет тренера, который справится лучше": Гвардиола защитил своего ученика Артету на фоне плохих результатов

Торрейра приехал на Ванда Метрополитано в начале октября, но не смог поразить Симеоне. Полузащитник провел лишь 9 матчей во всех турнирах, отличился одним голом. Аренда Лукаса была рассчитана до конца сезона, однако "матрасники" хотят договориться о ее досрочном прекращении.

Добавим, что контракт Торрейры с Арсеналом действует до лета 2023 года. В свое время "канониры" заплатили Сампдории за уругвайца 28,5 млн евро.

Провальне дербі Манчестера, дебютний гол Маліновського, фатальне для Фавра фіаско Борусії Д – огляд вікенду