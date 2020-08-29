К кругу претендентов на форварда испанской Барселоны Луиса Суареса присоединился мадридский Атлетико. Опытный уругваец близок к отъезду с Камп Ноу.

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Суарес пополнил шорт-лист мадридцев на позицию центрфорварда. На пути трансфера пока есть два препятствия. Первое – финансовые аппетиты уругвайца, удовлетворить которые Атлетико сможет только после разгрузки зарплатной ведомости. Например, путем продажи Диего Косты в Англию. Вторая – сумма отступных. Диего Симеоне подпишет ветерана только в статусе свободного агента. Конкуренцию Атлетико в борьбе за Суареса составят туринский Ювентус, французский ПСЖ и Аякс.

В сезоне 2019/20 Луис Суарес провел 28 матчей в Ла Лиге, в которых забил 16 мячей и оформил 8 ассистов.

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