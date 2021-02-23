Сотрудничество Хорхе Сампаоли и Атлетико Минейро приближается к своему завершению.

Аргентинский специалист покинет свой пост после завершения чемпионата Бразилии, сообщает официальный сайт "петухов". За тур до финиша Атлетико Минейро идет третьим.

Монако потроллил Барселону по мотивам матчей против ПСЖ

Сампаоли сам попросил бразильский клуб разорвать контракт. Ожидается, что 60-летний аргентинец возглавит Марсель, который недавно избавился от Андре Виллаша-Боаша.

Добавим, что Сампаоли в свое время возглавлял сборную Аргентины, а в Европе известен по работе в Севилье.

Андре Віллаш-Боаш: головний рок-н-рольник сезону, клоун чи здоровий у божевільні?