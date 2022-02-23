Атлетико принимает Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Атлетико – Манчестер Юнайтед стартует в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

Атлетико в последнее время не впечатляет – у Диего Симеоне проблемы как с игрой, так и с результатами. Манчестер Юнайтед наоборот нашел свой футбол и перестал выключаться после первого тайма.

Стартовые составы команд

Атлетико: Облак – Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилдо, Лоди – Льоренте, Кондогбия, Эррера – Корреа, Фелиш.

Запасные: Лекомт, Кристиан, Фелипе, Эрмосо, Де Пауль, Лемар, Серрано, Гризманн, Суарес.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Линделёф, Варан, Магуайр, Шоу – Фред, Погба – Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Роналду.

Запасные: Хитон, Хендерсон, Байли, Джонс, Мата, Лингард, Далот, Теллес, Уан-Биссака, Матич, Эланга, Межбри.

Атлетико – Манчестер Юнайтед: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов