Чемпионы Испании на официальном сайте объявили о переходе 22-летнего бразильца. Контракт рассчитан на 5 сезонов, цена по данным Transfermarkt – 30 млн евро.

Гризманн не перейдет в Атлетико

Кунья провел в составе Герты полтора года. Нападающий сыграл за берлинцев 40 матчей, в которых отметился 13 голами и 10 ассистами. Ранее он защищал цвета РБ Лейпциг, Сьона и Коритибы.

К слову, Кунья стал одним из кузнецов победы сборной Бразилии на Олимпиаде в Токио. Новичок Атлетико оформил 3 гола, среди которых точный удар в финале против Испании.

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