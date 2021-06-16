Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва заинтересовал мадридский Атлетико, однако сам португалец хочет перейти в Барселону.

26-летний полузащитник собирается попрощаться с Манчестер Сити. Сейчас у него есть предложения от Атлетико и Барсы, сообщает Mundo Deportivo.

Португальский дуэт Манчестер Сити согласился перейти в Барселону – взрывной обмен становится реальным

Бернарду Силва хотел бы перейти к каталонцам. Хавбеку нравится город Барселона, кроме этого он является фанатом "блаугранас" времен Хосепа Гвардиолы. В конце сезона 2020/21 португалец встретился с Пепом и сообщил о своих намерениях уйти из Сити.

Ранее стало известно, что манчестерский и каталонский клубы собираются осуществить громкий обмен. Бернарду Силва и Жоау Канселу присоединятся к Барселоне, а к горожанам перейдут Серхи Роберто и Усман Дембеле. Добавим, что в прошлом сезоне Силва провел 45 матчей, отличился 5 голами и 9 ассистами.

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