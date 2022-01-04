Сесар Аспиликуэта попал в сферу интересов еще одного испанского клуба.

Атлетико остро нуждается в подписании центрального защитника. В центре обороны приходится играть непрофильным Кондогбиа и Врсалько. Клуб уже зимой хочет расширить состав, добавив вариантов Диего Симеоне.

Барселона согласовала контракт с капитаном Челси

Фаворитом Эль Чоло стал Сесар Аспиликуэта, сообщает AS. У баска летом истекает контракт с Челси, потому в Лондоне могут согласиться на срочный трансфер возрастного капитана.

Преимущество Сесара – универсальность. Он способен сыграть и центрбека в схеме с тремя защитниками, и латераля. Если Атлетико продаст Триппьера в Ньюкасл, то будет форсировать переход Аспиликуэты.

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