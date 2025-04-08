Клеман Лангле после успешной аренды в Атлетико может покинуть Барселону на постоянной основе.

Диего Симеоне планирует выкупить Клемана Лангле из Барселоны по окончании сезона. Атлетико приготовил за игрока 10 миллионов евро, сообщает Diario SPORT.

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Контракт 29-летнего француза с "блаугранас" действует до 2027 года, но "матрасники" надеются, что Барселона не будет требовать большей суммы и пойдет на встречу Атлетико, чтобы разгрузить и без того проблемный зарплатный бюджет каталонцев.

Добавим, что Лангле присоединился к Барселоне в 2018 году из Севильи. После этого он отправлялся в аренды в Астон Виллу и Тоттенхэм. А в текущем сезоне выступает за Атлетико, в составе которого отыграл 29 матчей во всех турнирах.

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