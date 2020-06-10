Атлетико хочет сохранить Карраско на следующий сезон

Будущее хавбека Янника Феррейры Карраско остается неопределенным.

Атлетико надеется продлить аренду бельгийца и на сезон 2020/21, информирует AS.

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Карраско останется в Мадриде до конца текущей кампании, а дальше все будет зависеть от Далянь Ифань. Китайцы не горят желанием снова отпускать 26-летнюю звезду, хотя планы хавбека четкие – продолжить выступления в команде Симеоне. Вскоре Атлетико начнет переговоры, чтобы все же найти компромисс с Далянь Ифань.

Добавим, что Карраско присоединился к "матрасникам" этой зимой и успел наиграть лишь 155 минут во всех турнирах.

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