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Атлетико хочет сохранить Карраско на следующий сезон

14:49 22 Читати українською
Атлетико хочет сохранить Карраско на следующий сезон
Янник Феррейра Карраско / AS

Будущее хавбека Янника Феррейры Карраско остается неопределенным.

Атлетико надеется продлить аренду бельгийца и на сезон 2020/21, информирует AS.

Атлетико временно отстранил своего форварда от тренировок после скандальной вечеринки с Йовичем

Карраско останется в Мадриде до конца текущей кампании, а дальше все будет зависеть от Далянь Ифань. Китайцы не горят желанием снова отпускать 26-летнюю звезду, хотя планы хавбека четкие – продолжить выступления в команде Симеоне. Вскоре Атлетико начнет переговоры, чтобы все же найти компромисс с Далянь Ифань.

Добавим, что Карраско присоединился к "матрасникам" этой зимой и успел наиграть лишь 155 минут во всех турнирах.

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