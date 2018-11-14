Атлетико хочет сделать Облака самым высокооплачиваемым вратарем мира

Голкипер Атлетико Ян Облак может получить солидную прибавку к зарплате по новому контракту.

Недавно появилась информация, что Ян Облак хочет покинуть Атлетико, поскольку клуб не предлагает ему контракт на улучшенных условиях. Однако "матрасники" совершенно не волнуются по этому поводу и уверены, что переподпишут голкипера, информирует Marca.

Руководство Атлетико видит Облака ключевой фигурой команды в будущем. Как сообщает источник, мадридцы уже дважды предлагали словенцу новый контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

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Первое предложение было сделано еще в прошлом году, а второе – в начале этого. Хотя ни в одном из случаев стороны не пришли к согласию по контракту, представители Атлетико спокойны. У Облака действующий контракт до лета 2021 и клаусула в размере 100 млн евро, которую вряд ли кто-то захочет активировать. Переговоры продолжаются.