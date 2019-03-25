Атлетико хочет распрощаться с Лемаром, которого приобрели прошлым летом за 70 миллионов евро

Хавбек Атлетико Тома Лемар может летом покинуть мадридский клуб.

23-летний француз не смог закрепиться в составе "матрасников", поэтому руководство готово распрощаться с Лемаром уже этим летом, если тот не сможет проявить себя в течение остатка сезона, сообщает Marca.

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Напомним, Лемар перешел в Атлетико летом прошлого года из Монако. Тогда команда из Мадрида заплатила за хавбека 70 миллионов евро.

В текущем сезоне в активе полузащитника 36 матчей за Атлетико во всех турнирах, где Лемар забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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