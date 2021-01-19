Союз мадридского Атлетико и Диего Симеоне может продолжаться еще много лет.

Действующий контракт аргентинца рассчитан до лета 2022-го, но "матрасники" уже сейчас хотят его продлить до 2024-го.

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Генеральный директор клуба Хиль Марин поддерживает дружеские отношения с Симеоне и успел сообщить тренеру о своих намерениях. Эль Чоло готов к продолжению сотрудничества и даже к уменьшению зарплаты, утверждает AS. Сейчас рулевой Атлетико получает "грязными" 32 млн евро в год (больше всех в мире), но понимает финансовые трудности клуба в условиях пандемии. Зато Симеоне рассчитывает получить серьезное усиление состава.

Добавим, что аргентинец возглавил Атлетико в январе 2012 года. Специалист приводил мадридцев к сенсационному чемпионству в сезоне 2013/14, а в текущей кампании снова идет лидером Примеры.

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