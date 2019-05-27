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Атлетико хочет приобрести двух звезд Бенфики и Семеду

22:02 81 Читати українською
Атлетико хочет приобрести двух звезд Бенфики и Семеду
Жоау Фелиш и Рубен Диаш / Reuters

Мадридский Атлетико готовится совершить три громкие трансферы в это межсезонье.

Атлетико обсуждает с агентом Жорже Мендешем трансферы его клиентов Нелсона Семеду, Жоау Фелиша и Рубена Диаша, информирует AS.

Все трое сотрудничают с компанией Gestifute, которая принадлежит влиятельному португальцу. Семеду недоволен своим положением в Барселоне и хочет сменить клуб. Он готов вести переговоры с Атлетико, в его контракте прописана опция выкупа за 100 млн евро. Издание предполагает, что он будет включен в соглашение по Антуану Гризманну.

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Что касается Диаша, в Атлетико считают 60 млн евро, которые прописаны в его контракте с Бенфикой, слишком большой суммой. Цена Фелиша вдвое больше – 120 млн евро.

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Испания Трансферы Нелсон Семеду Нелсон Семеду Рубен Диаш Рубен Диаш Жоау Фелиш Жоау Фелиш Атлетико Атлетико Жорже Мендеш
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