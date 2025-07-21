21-летний португальский защитник Ренату Вейга может перебраться в Испанию этим летом, сообщает Diario AS.

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"Матрасники" начали поиски нового кандидата на усиление центра защиты после срыва трансфера Кристиана Ромеро. Тоттенхэм после долгих переговоров отказался продавать своего лидера, за плечами которого победа на ЧМ-2022 в составе Аргентины.

Ренату Вейга прекрасно себя проявил в аренде в составе Ювентуса, но высокая конкуренция в центре обороны Челси заставляет его искать новую команду. Челси оценивают игрока в 35 миллионов евро. Среди претендентов на футболиста называют и "Старую Синьору", которая хочет вернуть защитника в Серию А уже на полноценной основе.

Атлетико не исключает возможности взять Вейгу в аренду с правом выкупа. Этому способствуют хорошие отношения команд после трансферов Конора Галлахера и Жоау Феликса. Также "матрасников" привлекает универсальность португальского одноклубника Михаила Мудрика, ведь Вейга также может сыграть на левом фланге защиты.

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