Мадридский Атлетико может присоединиться к списку клубов, которые опозорились приглашением игроков из России.

Резервный голкипер "матрасников" Горациу Молдован неделю назад заявил, что хочет покинуть команду. По его слова, клуб уже активно ищет ему замену, сообщает AS.

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Атлетико не придумал ничего лучше, чем привезти россиянина. Мадридцы интересуются голкипером московского ЦСКА Ильей Помазуном. Transfermarkt оценивает 24-летнего вратаря в 2,5 миллиона евро.

К слову, Горациу Молдован перебрался в Атлетико лишь в январе этого года. Однако Диего Симеоне за эти полгода даже не дал дебютировать румынскому голкиперу, полностью доверяя Яну Облаку.