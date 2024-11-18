Атлетико понимает, что рано или поздно сотрудничество с Диего Симеоне должно подойти к концу.

Нынешний сезон может стать последним для аргентинца, который приходил еще в декабре 2011 года, информирует Relevo.

Летом Атлетико потратил 185 млн евро на новичков, но желаемого прорыва не произошло. "Матрасники" в Ла Лиге отстают от Барселоны уже на 7 очков, а в ЛЧ едва держатся в зоне плей-офф. Симеоне уже не может зажигать команду, как это было раньше, зато получает заоблачную зарплату – 45 млн евро "грязными" ежегодно.

Симеоне ответил на заявление изгнанника Атлетико, который обвинил "матрасников" в тяжелом периоде в Мадриде

Еще в январе Атлетико пригласил нового спортивного директора Карлоса Бусеро, который существенно сократил полномочия Андреа Берты, одного из ближайших соратников Симеоне. Не так давно "Эль Чоло" подписал продление контракта до 2027 года, но нет никаких гарантий, что он отработает его до конца.

Атлетико хочет быть заранее готовым к новой эпохе, поэтому подготовил широченный список тренеров на замену. Здесь есть молодой Фернандо Торрес, Луис Энрике, Хулен Лопетеги, Луис де ла Фуэнте, Марселино, Маурисио Почеттино и даже Юрген Клопп. Президент "матрасников" Хиль Марин выступает за кандидатуру Унаи Эмери.

"Футбол может довести меня до слез": поклон Лобановскому, Милан, скандал с телефонами в Реале – откровения Анчелотти