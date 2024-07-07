Ранее сообщалось, что Артем Довбик принял окончательное решение остаться в Жироне на следующий сезон, поскольку хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов, а его семье очень комфортно в этом городе.

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Однако Атлетико не оставляет попытки подписать украинского форварда и намерен выплатить за Артема Довбика 40 миллионов евро в ближайшие дни, сообщает инсайдерка Ирен Хункера в эфире Atletico Play. Ранее мадридский клуб предлагал за 27-летнего украинца 25 миллионов евро, тогда как Жирона требовала 40 миллионов евро, что создавало определенное разногласие между сторонами.

К слову, контракт Довбика с Жироной действует до лета 2028-го года. В прошлом сезоне он провел за клуб 39 матчей во всех официальных турнирах, где забил 24 гола и отдал десять ассистов. Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, завоевав титул Пичичи.

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