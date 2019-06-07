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Атлетико готов выкупить Морату

7 июня 22:43 30 Читати українською
Атлетико готов выкупить Морату
Альваро Мората / SkySports

Нападающий Челси Мората, арендованный Атлетико, может остаться в мадридском клубе.

Нападающий Мората произвел отличное впечатление на тренерский штаб "кольчонерос", поэтому руководство клуба приняло решение выкупить испанца, сообщает Marca.

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Атлетико имеет право выкупить Морату за 55 млн евро после окончания срока аренды, но хочет оформить трансфер уже сейчас, а деньги заплатить в срок, установленный арендным договором, то есть через год. Челси пока не дал ответ на этот запрос, поскольку ждет решения Лозанны по своей апелляции на трансферный бан.

Напомним, в составе Атлетико Мората сыграл 17 матчей и забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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