Атлетико готов выкупить Морату

Нападающий Челси Мората, арендованный Атлетико, может остаться в мадридском клубе.

Нападающий Мората произвел отличное впечатление на тренерский штаб "кольчонерос", поэтому руководство клуба приняло решение выкупить испанца, сообщает Marca.

Мората – о неудачном периоде в Челси: На тренировках я не ожидал паса, если отдавал мяч партнеру

Атлетико имеет право выкупить Морату за 55 млн евро после окончания срока аренды, но хочет оформить трансфер уже сейчас, а деньги заплатить в срок, установленный арендным договором, то есть через год. Челси пока не дал ответ на этот запрос, поскольку ждет решения Лозанны по своей апелляции на трансферный бан.

Напомним, в составе Атлетико Мората сыграл 17 матчей и забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Грізманн зрадив Барселону, цього разу з Реалом – чому трансфер француза провокує великий скандал