Финиш вне зоны Лиги чемпионов подтолкнет мадридцев к распродаже лидеров, сообщает Marca.

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Пандемия ударила по всем клубам, потому считать деньги приходится даже грандам. За последние сезоны Атлетико уже привык выступать в группе ЛЧ, однако нынешняя кампания складывается для команды Симеоне очень тяжело. Если пробиться в четверку Примеры не удастся, то летом команду покинет кто-то из лидеров. Есть три претендента с огромными ценниками – Облак, Льоренте и Фелиш. Transfermarkt оценивает их в 60 млн евро каждого, однако на рынке можно выручить гораздо больше.

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Добавим, что сейчас Атлетико занимает пятую строчку Примеры, отставая на 2 очка от Барсы и на 4 от Бетиса. "Матрасники" продолжают борьбу и в Лиге чемпионов, где на стадии 1/8 финала встретятся с МЮ.

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