"Матрасники" заинтересованы в услугах поляка, поскольку Диего Коста выбыл на длительный срок из-за тромбоза, а Луис Суарес заболел коронавирусом.

Наполи жестко наказал Милика – форвард до зимы будет сидеть без футбола вместо мечтаний о Ювентусе

По информации AS, Атлетико может рассчитывать на трансфер по сниженной стоимости, поскольку контракт Милика с Наполи завершается летом 2021 года. Ранее сообщалось о предметном интересе к нападающему со стороны Ромы и Эвертона.

Отметим, что Милик не попал в заявку Наполи на чемпионат и Лигу Европы из-за своего желания покинуть коллектив летом 2020 года.

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