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Атлетико готов побороться за Родриго Морено – на форварда претендовали Реал и Барселона

15:12 28 Читати українською
Атлетико готов побороться за Родриго Морено – на форварда претендовали Реал и Барселона
Родриго Морено / Getty Images

Нападающий Валенсии все же может пойти на повышение этим летом.

Форвард "летучих мышей" заинтересовал мадридский Атлетико, информирует Marca.

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Руководство "матрасников" рассматривает Родриго как конкурента двум центрфорвардам команды – Диего Косте и Альваро Морате. Валенсия потребует за игрока сборной Испании около 60 млн евро. Ранее на 28-летнего страйкера претендовали Барселона и Реал, однако никому из них не удалось согласовать переход нападающего.

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В сезоне-2018/19 Родриго провел за Валенсию 33 матча в Ла Лиге, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

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